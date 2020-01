Confira seu horóscopo para esta quarta-feira

Os capricornianos se erguerão à custa de seus próprios esforços. Possuindo considerável instinto aquisitivo e sabendo como economizar e conservar, multiplicarão tudo o que adquirirem, podendo chegar a possuir fortuna invejável. Embora os bens sejam conseguidos mediante seus próprios esforços, muitas vezes serão auxiliados por amigos, companheiros e pessoas de elevada condição social ou financeira.

Quem nasceu hoje

Sabe exatamente sua real capacidade profissional. Quando inicia um projeto, nada será capaz de impedi-lo de concretizar. A personalidade forte atrairá diversos admiradores. A família será peça importante na sua vida. É vigoroso, sincero e compenetrado.

Alerta

Os virginianos ficam no alerta até às 12h44, devem manter a calma e diplomacia diante dos contratempos. Após esse horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Chances de mudanças no ritmo de trabalho e negócios. Vênus esta na sua 12ª casa, e isso implica necessidade de paciência. Tenha bom senso para não criar problemas com seu amor. C. 632 M. 4048

Touro – Fase de sucesso, você se sente livre para sair da rotina. Trabalho, negócios, viagens, encontros com familiares e possibilidade de equilibrar as finanças. Amor pedindo muita atenção. C. 750 M. 8321

Gêmeos – Seja determinado e conseguirá resolver os problemas da família. Há necessidade de maior colaboração no setor financeiro. Evite a ansiedade e não discuta no trabalho. C. 547 M. 2855

Câncer – Você esta mais ousado em relação aos negócios. Alto astral no trabalho e setor financeiro. Possibilidade de compras e se associar a Virgem, Sagitário ou Touro. Decisões no amor acertadas. C. 923 M. 1287

Leão – Fase em que estará um tanto nervoso e precisará se conter para não criar atritos no trabalho. Nativos de Áries, Aquário e Libra podem incomodar. Relaxe, cuide da saúde. Impulso sexual forte. C. 275 M. 7610

Virgem – Você fica no alerta até às 12h44, mas Vênus esta na 7ª casa, trazendo chances de sociedade e alegrias com o andamento dos negócios. Seu coração consegue mostrar seu amor. C. 196 M. 3479

Libra – Melhora considerável do estado físico-emocional. Mas, a partir das 12h44 entrará no alerta, o que deverá trazer problemas com amigos, colegas e nativos de Aquário. Dê apoio à família. C. 604 M. 9082

Escorpião – Pode sair para negociar, realizar compras e até planejar novos trabalhos. Ótimo para viagens e para organizar mudanças na vida profissional. Amor com decisões acertadas. Boa saúde. C. 941 M. 1506

Sagitário – Marte no seu signo imprime velocidade aos negócios e você se sente capacitado para realizar novos trabalhos. Se tiver que fechar parceria vá em frente. Amor com muita paixão. C. 037 M. 5994

Capricórnio – Programe seu trabalho e negócios. Não queira que tudo aconteça tão rápido, pelo contrário use sua paciência e alcançará seus objetivos. A família espera mais atenção. C. 318 M. 0629

Aquário – Período bem exigente, procure ficar em paz, Espere alguns dias para tomar decisões no lar e trabalho. Estômago sensível, evite se exceder com bebidas. Colaboração do seu amor. C. 485 M. 7763

Peixes – Você se sente pronto para mudar ou melhorar seu trabalho. Terá ajuda de pessoas que negocia. Chances de mudar a vida familiar. Novos acertos na vida afetiva. C. 869 M. 6135