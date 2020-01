Brasileiros são presos por depredar e defecar em ruínas de Machu Picchu

Um grupo de seis turistas — dois brasileiros, um chileno e três argentinos — foram presos na manhã do último domingo (12) em Machu Picchu, no Peru, por supostamente terem depredado o local e defecado em um dos espaços das ruínas incas que formam a cidadela.

O incidente causou uma onda de indignação no país e os turistas devem ser expulsos em breve pelo governo peruano. Além da sujeira, eles são acusados de terem derrubado uma das pedras do Templo do Sol, que caiu no chão e se quebrou.

O argentino Nahuel Gomez permaneceu detido em Machu Picchu, apontado como principal causador das depredações, segundo o jornal La República. Ele pode ser processado criminalmente por destruição de patrimônio histórico.

Por sua vez, os brasileiros Marion Lucie Martínez e Cristiano da Silva Ribeiro, os argentinos Nagdalena Abril Retamal e Leandro Sactiva e o chileno Favian Eduardo Vera foram levados para a cidade de Cusco e aguardam extradição, que deve acontecer nesta quarta-feira (15).

Segundo a polícia peruana, os seis foram detidos na manhã de domingo, depois que foi feita uma denúncia de que o grupo entrou nas ruínas incas de Machu Picchu sem passar pelo controle de entrada.

Os turistas disseram em depoimento que chegaram à cidadela por uma ponte que não tinha nenhum funcionário fazendo a segurança e entraram por conta própria.





Com informações R7.