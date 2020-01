Homem é preso suspeito de matar casal de idosos a facadas

Um casal de idosos, de aproximadamente 60 anos, foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (14), em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba. Eles foram mortos a facadas na casa deles, localizada em uma área rural conhecida como Estrada do Diamante. Após relatos de testemunhas, a Polícia Militar chegou ao principal suspeito do crime: um chacreiro, que mora ao lado da residência onde as vítimas estavam. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia.

Por volta das 11 horas um morador da região acionou a PM. No local, a idosa estava no quintal da residência, com diversos ferimentos. Já o idoso estava dentro da casa, também com várias perfurações e uma faca cravada no peito, como explicou o tenente Pedro, da PM. “Possivelmente, foi uma faca grande devido a extensão dos cortes. Diante da situação, a PM isolou o lugar de crime a acionou os órgãos competentes”, disse.

O solicitante informou à equipe que, em um comércio nas proximidades, algumas pessoas relataram que as vítimas estariam na companhia de outra pessoa, a qual seria o chacreiro, vizinho do casal. Além disso, a testemunha disse que o suspeito estava com uma bicicleta, que seria do idoso.

“Já levantou suspeita. Na casa do chacreiro, foi observado que haviam facas no tanque e marcas de sangue, como se ele tivesse tentado limpar as armas utilizadas no crime. Diante das características físicas, a PM realizou patrulhamento e localizou esse suspeito, com as mesmas roupas que estava na parte da manhã”, relatou Pedro.

Foi dado voz de prisão e o suspeito se negou a repassar o verdadeiro nome. Na delegacia, ele foi identificado e também constatado que já tinha passagens pelo mesmo crime, cumprindo uma pena de 12 anos.

“Já seria um ato recorrente na vida dele. Na abordagem, foi verificado que ele tinha uma grande quantia em dinheiro, mais de R$ 1 mil, o que poderia ter sido o motivador de todo esse crime”, completou.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Fazenda Rio Grande, onde ficará preso e à disposição da Justiça.