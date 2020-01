Suspeitos de matar agente penitenciário trocam tiros com polícia em Curitiba

Três procurados pela Polícia Civil do Paraná (PC-PR) reagiram a uma abordagem e trocaram tiros com os policiais, na tarde desta terça-feira (14), no bairro Novo Mundo, em Curitiba. Dois acabaram baleados e outro foi preso em flagrante. Eles são suspeitos de ter participação no homicídio do agente penitenciário Edson Cardoso, de 57 anos, ocorrido no dia 20 de dezembro.

Eles estavam em um edifício residencial, localizado na rua Waldemiro Ry. Um morador do condomínio disse à Banda B que os policiais estava à paisana e ficaram esperando os suspeitos na garagem do condomínio. “Perceberam que o policial estava na garagem e tentaram sair de ré. A policia impediu a fuga, fechando a saída, então aconteceu o confronto”, contou o morador, que não será identificado.

Os morador relatou que ouviu ao menos 10 tiros. “Havia uma gritaria, o policial dizendo para sair do carro. Logo após, escutamos o barulho dos tiros”, comentou.

Ainda segundo a testemunha, nos últimos dias os moradores estavam percebendo uma movimentação estranha o condomínio. “Há cerca de quatro meses essa movimentação de pessoas diferentes saindo e entrando, arruaça de madrugada, brigas”, relatou.

O delegado Victor Menezes, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), estava no local, mas informou que não daria entrevista a respeito da situação.

Os baleados foram encaminhados á hospitais de Curitiba.

