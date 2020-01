Suspeitos de matar funcionário de tabacaria alegam que foram ameaçados pela vítima, diz delegado

A Polícia Civil informou que os suspeitos envolvidos no assassinato do funcionário de uma tabacaria de Marialva, na região norte do Paraná, disseram nesta segunda-feira (13) que executaram a vítima por se sentirem ameaçados.





Um jovem, de 18 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos, apreendidonesta segunda-feira (13). De acordo com a polícia, os dois confessaram ter matado Pedro Henrique Teixeira Martins, de 27 anos, no sábado (11).

O delegado responsável pelo caso Rodolfo Vieira disse que os suspeitos relataram estar sofrendo ameaças da vítima de um roubo a caminhonete, que aconteceu em Marialva em dezembro de 2019.

A Polícia Civil disse que vai se aprofundar nas investigações para saber se a versão dada pelos suspeitos é verdadeira.