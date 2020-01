Glamour Garcia afirma ter sido espancada pelo ex-marido e designado para redes sociais: “Estou pagando com minha própria vida”

Neste sábado (11), a atriz Glamour Garcia, que interpreta Britney de “A Dona do Pedaço”, vive momentos de horror ao ser agredida pelo ex-marido, ou pelo produtor Gustavo Dagnese. Mais cedo, ela postou diversas histórias em sua conta pessoal do Instagram, mas depois apagou como publicações que foram gravadas por internautas e viralizaram na web.

Nas imagens, um artista aparece nervoso e com cara de choro relacionado ao que aconteceu. “Eu acabei de ser agredida por uma pessoa ridícula, idiota, imbecil. Até agora não entendi por que eu peguei. Estou pagando com minha própria vida. Eu vou na polícia ” , ameaçou.

“Acabei de postar uma foto de um arranjo. Só tentei meu zagueiro. Fui espancada de novo. É bom você parar de mandar mensagem. Acha que eu tenho orgulho de fazer isso? Não tenho orgulho nenhum, não ” , continuou. De acordo com Glamour, ela e o rapaz estavam em uma espécie de 'lua de mel' com o intuito de dar mais uma chance para o relacionamento. “Era uma lua de mel, era uma décima tentativa que eu estou fazendo. Ele me espancou porque eu não usava um vestido, ele queria que eu usasse um biquíni ” , detalhou.

Em outro momento, a atriz filma várias miúdas no chão, que faz parte de um colar de Gustavo. O acessório, que tem grande valor para pessoas que seguem como religiões de matrizes africanas, arrebentou durante o confronto dos dois. “Sabe por quê? Eu estourei esse colarzinho de miçanga de um verdadeiro dele. Eu sou católica apostólica romana, estou sendo preconceituosa, desculpe, perdendo todo mundo ” , falou.

A revista Marie Claire entrou em contato com uma assessora de Glamour Garcia que confirmou ou ocorreu, disse que a atriz estava “muito abalada” e relatou que o casal vive um romance complicado. “Não foi a primeira vez que ela foi agredida. Acho que agora ou o relacionamento acabou. Ela está realmente muito abalada. Consegui que ela dormisse agora ” , contou.

Por: Hugo Gloss.