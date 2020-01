Governo quer aprimorar desempenho de secretarias

Passado o período de reestruturação da máquina pública, com as reformas administrativa e previdenciária, que marcaram 2019, o Governo do Paraná quer focar 2020 na melhora do desempenho das secretarias, autarquias e empresas públicas. Alternativas para acompanhar a execução e entrega dos programas estão sendo estudadas pelo Estado.

Uma opção é firmar parceria com o Banco Mundial. A agência internacional conta com um departamento de avaliação de impacto que busca formas de melhorar o resultado final de programas governamentais, entregando à sociedade um produto mais robusto sem precisar aumentar o investimento.

A ação foi apresentada pelo banco nesta terça-feira (14) durante reunião do vice-governador Darci Piana com o secretariado. “Avançamos muito no ano passado, mesmo trabalhando com um orçamento que não foi elaborado pela nossa equipe. Queremos continuar progredindo para fazer deste governo o melhor da história do Paraná”, destacou Piana.

Um dos representantes do Banco Mundial no Brasil, Caio Piza, explicou que o departamento trabalha para encontrar formas de ajudar os governos a driblar restrições orçamentárias. “Um observatório que usa indicadores para medir e melhorar o desempenho dos entes públicos”, disse.

Secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva ressaltou que as secretarias vão indicar quais programas serão monitorados, com foco na evolução do desempenho. “Queremos acompanhar a efetividade das ações, despesas e entregas. Melhorar a produtividade final”, disse. “Economizar para poder realizar investimento de qualidade em todos os municípios do Estado”, acrescentou ele.