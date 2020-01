Polícia divulga retrato falado de suspeito de matar transexual em pensão de Curitiba

A Polícia Civil do Paraná divulgou nesta terça-feira (14) o retrato falado do suspeito de ter assassinado a transexual Jurandi Pires da Silva, de 55 anos, conhecida como Jussara, na madrugada deste sábado (11), no centro de Curitiba. A vítima era dona de uma pensão, justamente o local do crime, na Avenida Visconde de Guarapuava.

A delegada Tatiana Guzela, da Divisão de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP) pede ajuda da população para localizar o suspeito. “Com o relato de testemunhas que viram o suspeito, conseguimos o retrato falado dele que, mesmo não correspondendo 100%, com certeza retrata de forma muita próxima a fisionomia dele. Ressaltamos que há uma forte ruga de expressão entre os olhos, que não necessariamente significa que ele tenha as sobrancelhas unidas. É fundamental que a população nos ajude caso tenha alguma informação. O sigilo é garantido para qualquer denúncia”, afirmou a delegada.

Qualquer denúncia pode ser feita para o fone 0800 643 1121.

Segundo a delegada, a motivação do crime pode ter relação com o tráfico de drogas na pensão. “Tudo indica que houve um desentendimento em relação ao tráfico de drogas na pensão. Não sabemos se ela estaria incomodada com o tráfico ou se seria alguma cobrança de dívida. Estamos investigando”, completou a delegada.

