Cabeleireiro é assassinado e tem testículos comidos após encontro marcado pelo Grindr

O cabeleireiro Kevin Bacon, de 25 anos, teve os testículos comidos um encontro com um homem que conheceu no aplicativo de relacionamentos Grindr. O suspeito é Mark Latunski, de 50 anos, que está preso e confessou os crimes. Em depoimento à polícia, ele afirmou ter matado a vítima com facadas nas costas e na garganta e disse ter cortado e comido os testículos dele. O caso ocorreu em Michigan (EUA).

Após ser acionada pela família de Kevin, que estranhou quando ele não apareceu para o café da manhã de Natal, a polícia encontrou o carro dele e, ao rastrear o último local em que ele esteve, chegou à casa do suspeito. O corpo de Kevin estava pendurado pelos tornozelos com uma corda.

A vítima era xará do ator estadunidense Kevin Bacon, que comentou o caso em seu perfil no instagram. “Por razões óbvias, estou pensando hoje de manhã nos amigos e na família deste jovem Kevin Bacon. Sua vida foi tirada dele muito cedo”.