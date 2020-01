Projeto leva música para Assembleia Legislativa do Paraná

2019 foi um ano cheio música para os funcionários e visitantes da Assembleia Legislativa do Paraná. Quem passou pela entrada no edifício Tancredo Neves, o prédio dos gabinetes parlamentares, nas manhãs de quinta-feira, teve a surpresa e satisfação de assistir a apresentações de artistas paranaenses em 15 oportunidades. O “Comunicação & Arte na Assembleia”, projeto da Diretoria de Comunicação para apoiar a cultura paranaense, teve grande repercussão entre o público, entusiasmou músicos experientes e deu visibilidade a novos talentos.

“O objetivo é descontrair o ambiente. A Assembleia é um local onde as tensões acabam se exacerbando e nós queremos trazer para os nossos servidores um momento de descontração. A vida não pode ser só problema. Nós precisamos resolver os problemas sim, dar solução a muitas questões do nosso estado, mas também criar um ambiente que propicie alegria para todos. Isso é fundamental para que possamos trabalhar em um ambiente leve e de bons resultados”, declarou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), sobre a iniciativa.

Para o primeiro secretário da Casa, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), o projeto deu novos ares ao ambiente, como um hábito semanal de descontração. “É diferente isso. A Assembleia é um espaço árido, sempre uma tensão grande por conta da política. Ter música aqui é uma coisa fantástica, que ilumina um pouco a cabeça da gente. Música é tão saudável para todas as pessoas e, ao mesmo tempo, estamos valorizando os artistas da nossa terra”.

Já no lançamento oficial do projeto, em setembro, o “Comunicação & Arte na Assembleia” mostrou o melhor da MPB com os músicos André Deschamps no saxofone, o maestro Samuel Fidelis no violão clássico e Fran Rosas e Rafael Santos. O deputado Marcio Pacheco (PDT) dedicou alguns minutos da correria diária para apreciar a música. “Fico feliz em poder aproveitar toda essa cultura que nos traz um pouco de tranquilidade”. A mesma impressão teve o deputado Homero Marchese (PROS). “Aprovo essa iniciativa porque dá leveza ao nosso ambiente de trabalho”, afirmou.

Iniciativa – Idealizadora do “Comunicação & Arte”, a diretora de Comunicação da Assembleia Legislativa, Katia Chagas, supervisionou desde a escolha dos artistas participantes até a captação das imagens, som e entrevistas que a TV Assembleia produziu para a atração. Animada com a boa receptividade, ela afirma aguardar ansiosa a edição 2020 do projeto. “Vem dando os resultados que esperávamos que é trazer um tanto de cultura e arte para os funcionários da Casa, além dos visitantes, que somam uma média de dez mil pessoas por dia”, contou.

“Em 2020 continuamos com uma atração diferente a cada semana, dando espaço aos artistas locais e ampliando a nossa programação na televisão, inclusive ao vivo. Queremos levar esta música às pessoas que estão em casa e não podem acompanhar aqui na Assembleia. Temos também nossas redes sociais e tudo que pudermos fazer para estimular, apoiar e valorizar estes artistas para que continuem trabalhando pela cultura de nosso Paraná, será feito”, frisou.

De acordo com o coordenador do projeto, Marco Antônio Felipak, que atua como curador para os eventos, a variedade de sons e ritmos deu energia às quintas-feiras. “Tivemos música erudita, rock’n’roll, MPB, tambores japoneses e corais, além de nomes renomados, como músicos da banda Blindagem que colaboraram pelo novo espaço A expectativa é atrair cada vez mais público. Hoje há uma nova visão do trabalho artístico. O dia a dia precisa de momentos de baixa tensão para que as pessoas consigam produzir de forma criativa”, afirmou.



Em visita ao gabinete do deputado Coronel Lee, Alan Rodrigo Silva, supervisor da Guarda Municipal de Mandirituba, se surpreendeu com o “Comunicação & Arte na Assembleia”. “Viemos tratar de assuntos pertinentes à segurança pública e nos deparamos com este som. Isto deve ser mantido para divulgar a cultura. A Assembleia tem um ar sempre muito sério, creio que assim até o ambiente se torna mais agradável”, relatou.



A servidora do gabinete do deputado Tião Medeiros (PTB), Edilaine Verhagen Rio Branco, enxerga da mesma forma. “No dia da apresentação, muda o clima estressante do trabalho. É um momento de relaxamento e interação entre os funcionários. No dia a dia isto não acontece”, diz. Na opinião dela, o leque de expressões artísticas deveria se ampliar. “Acho que no futuro poderíamos ter apresentações de outras artes, como coral, teatro, dança. Que o projeto dure por muitos e muitos anos”, exclama Edilaine.

PROJETO

O “Comunicação e Arte na Assembleia” é uma iniciativa da Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa, comandada pela jornalista Katia Chagas, para proporcionar aos servidores, visitantes e deputados um momento de distanciamento do estresse do dia a dia com a ajuda da cultura e também valorizar os músicos e a música paranaense. As apresentações acontecem sempre no café do prédio Tancredo Neves, onde ficam os gabinetes dos deputados. Tudo é registrado pela TV Assembleia e deu origem ao “Programa Comunicação & Arte” que vai ao ar no canal 16, na NET, na Rede Mundial de Curitiba, canal aberto 21 e também no YouTube.