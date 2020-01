Desempregados e com filho doente, família pede ajuda para recuperar carro furtado em Curitiba

“Acabou, não temos mais nada. Vendemos tudo o que tínhamos para consertar o carro e vir do Rio [de Janeiro] para Curitiba, era nosso único bem. Não sei como vamos fazer para transportar nosso filho”, o relato emocionado é de Cristiele Mathias, de 36 anos, mãe de Adrian Mathias, de 14 anos que faz tratamento contra leucemia no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba. Na noite de domingo (12), a família que está sem trabalho, teve o Fiat Uno prata ano 1994 que usava para levar o menino ao hospital furtado em frente a um supermercado do bairro Pinheirinho.

Cristiele conta que foi com o marido ao supermercado por volta das 21h para comprar leite para o filho e que ficou pouco tempo dentro do comércio. Ao voltar para onde o carro havia sido estacionado, na Rua João Rodrigues Pinheiro, eles não encontraram mais o veículo. “Não ficamos nem 15 minutos no mercado. A gente parou na rua, porque seria rápido. Quando voltamos e não achamos o carro bateu o desespero”, diz.

Segundo Cristiele, o carro era muito importante para o tratamento de Adrian, que tem baixa imunidade e fica debilitado com a medicação que toma contra a doença. “Ele não pode pegar ônibus é arriscado para sua saúde e ele ainda passa mal com os remédios, que são muito fortes. Além, disto não temos condições de ficar pegando Uber”, explica a mãe, que está desempregada, assim como seu marido e filho mais velho.

Além de ser fundamental para o transporte do adolescente, no momento em que foi levado, o carro ainda guardava documentos da família, entre eles, os papeis que seriam usados para o saque do seguro desemprego de Gerson Mathias, 38 – marido de Cristiele – e para fazer a matrícula dos filhos do casal na escola.

Colaboração, Tribuna PR