Cantora famosa negocia com a TV Globo para participar do próximo BBB

A próxima edição do Big Brother Brasil deverá contar com ex-participantes, youtubers, cantores e até atores na estratégia de fazer o reality bombar em audiência e repercussão.

De acordo com informações do site Notícias da TV, a cantora Manu Gavassi e o influenciador digital Julio Cocielo estão na mira da emissora para serem confinados com anônimos na disputa pelo prêmio milionário.

Fontes ligados ao veículo afirmaram que ambos estariam em conversas adiantadas com o canal que deseja fechar com eles para a temporada do BBB 20.

Além de Gavassi e Cocielo, outras celebridades aparecem na lista dos possíveis participantes, como a ex-BBB Ana Paula Renault, a funkeira Jojo Todynho, o ator Daniel Rocha e a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Por: Caras.