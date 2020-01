Maraisa impressiona ao exibir clique com manchas roxas na face após cirurgia plástica no nariz

Nesta segunda-feira, 13, Maraísa preocupou os fãs com um clique inusitado que publicou em seu perfil no Stories, do Instagram.

Após se submeter a uma cirurgia no nariz realizada na última semana, a cantora, da dupla com Maiara, apareceu nas imagens recostada em uma almofada exibindo manchas roxas pelo rosto após a cirurgia que fez no nariz, também chamada de rinoplastia.

A sertaneja se submeteu a cirurgia dias depois de sua irmã se internar para também passar por um procedimento estético: um implante de silicone nos seios.

As duas estão de férias para se recuperarem corretamente das plásticas.

Antes das cirurgias, Maiara e Maraisa já haviam decidido adotar uma mudança em suas vidas, ao fecharem o plano de emagrecimento da ex-BBB Mayra Cardi.

Segundo informações divulgadas pelo blog do Leo Dias, cada uma das cantoras pagou R$150 mil pelo pacote mais vip disponibilizado no programa de Mayra, chamado 'Personalitté'.

