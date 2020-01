Avô, pai e tio são presos suspeitos de estuprar menina de 11 anos em Boa Vista

Um homem de 66 anos, e seus dois filhos, de 33 e 45, foram presos suspeitos de estuprar uma menina de 11 anos, em Boa Vista, Roraima.O que chama atenção é que os homens da mesma família são o avô, pai e tio da vítima.



O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (NPCA), investiga o caso. De acordo a polícia, a mãe da menina contou que a filha a procurou, relatou os abusos e disse que estava com a suspeita de estar grávida do próprio pai.

De acordo com o depoimento, a menina disse que vinha sofrendo abuso sexual por parte do pai diariamente. A criança disse ainda que uma cunhada do pai dela, chegou a dar um remédio caseiro para que abortasse devido a suspeita da gravidez

A vítima relatou também que o tio a abusava passando a mão em suas partes íntimas e que o avô também tentou estuprá-la. A menina passou por exame no Instituto Médico Legal (IML), onde foi constatado o abuso sexual.

Os suspeitos negam o crime. A vítima foi encaminhada para atendimento psicológico e a guarda está sob a responsabilidade da mãe.

Quanto à gravidez, a polícia disse que não foi confirmada e que não se sabe se realmente ela abortou quando tomou o remédio caseiro. A menina morava com o pai.

O caso segue sendo investigado.