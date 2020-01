Grávida, personagem é agredida pela polícia na novela 'Amor de Mãe'

Ao que tudo indica até aqui, a personagem Camila (Jéssica Ellen) terá uma gestação um tanto quanto conturbada e difícil na novela Amor de Mãe.

De acordo com informações do site Notícias da TV, a professora da trama das 21 horas que está grávida de Danilo (Chay Suede) sem saber que ele pode ser seu irmão voltará a sofrer nos próximos capítulos da história.

A filha de Lurdes (Regina Casé) montará uma ocupação na escola em que dá aula após descobrir que a instituição de ensino deverá ser fechada pelo governo. Por conta disso, o local será invadido por policiais que vão agredir a jovem que será mãe nos próximos meses.

Os alunos vão se revoltar com o ocorrido no folhetim da TV Globo e Wesley (Dan Ferreira) terá de intervir. O guarda honesto é afilhado de Lurdes e defenderá Camila do colega violento que irá aparecer em breve na novela das nove.

Por: Caras.