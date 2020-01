Confira seu horóscopo para esta terça-feira

Capricórnio não gosta de transmitir abertamente seus sentimentos e também não gosta que as pessoas que o amem sejam muito melosas e sentimentais. Embora este longe de ser uma pessoa apaixonada saberá conquistar a pessoa certa pois ela perceberá que por trás desse alguém aparentemente frio que raramente faz elogios e cumprimentos corteses, há um ser meio, sincero e leal que sabe amar e ser amado.

Quem nasceu hoje

Procura abrir seus próprios caminhos. Estuda com calma o que vai fazer, pois não gosta de fracassos. É um trabalhador incansável. Tem um bom coração e está sempre contribuindo com os mais necessitados. Intenso, capaz e de bom coração.

Alerta

Os Virginianos passam o dia alerta, e os astros recomendam a rotina durante este período negativo. Controle sua forte energia para não entrar em confronto. No amor, cuidado com o excesso de ciúmes. Saúde neutra.

Áries – Muitas serão as possibilidades de acertar ou organizar seus negócios e trabalho. As finanças podem melhorar. Chances em jogos e loteria. Prepare-se para transformar sua vida afetiva. C. 627 M. 2035

Touro – Vênus ingressa na sua positiva 11ª casa, trazendo equilíbrio no relacionamento afetivo e o amor ganha maior estabilidade. Viagens em alta. O seu trabalho esta com novo movimento. C. 405 M. 8669

Gêmeos – Marte, esta na sua 7ª casa, que é a do casamento da união e parcerias comerciais. Você esta bem colocado em relação ao trabalho. Conte com Escorpião e Peixes. Sorte na união de negócios. C. 539 M. 7782

Câncer – Sinal de tranquilidade no lar e no trabalho. Vênus, passa a trazer mais equilíbrio nos negócios e vida profissional. Surpresas positivas em relação ao setor financeiro. C. 312 M. 0497

Leão – A Lua esta no seu signo, e isto é sinal de equilíbrio no trabalho. Novas conquistas financeiras e possibilidade de realizar parcerias comerciais. O amor esta envolvente. C. 140 M. 4853

Virgem – Você passa pelo alerta e precisa se conter. Não entre em conflitos domésticos. A família precisa muito da sua atenção. Cuide da saúde, tome mais água e coma frutas. Amor com discussões. C. 278 M. 6510

Libra – Astral bem equilibrado em seu lar, você conseguirá passar boas energias para a família. Seja perseverante no trabalho e negócios e conquistará o que deseja. Evite ser ciumento. C. 064 M. 5973

Escorpião – Contará com a ajuda de sócios ou colegas de trabalho. Excelente para compras, viagens e para organizar sua vida familiar. Aproveite a fase e acerte seu relacionamento. Saúde ótima. C. 771 M. 9320

Sagitário – Sentirá vontade de iniciar negócios ou trabalho. As influências são positivas para compras, acertos financeiros e buscar apoio da família. Curta o seu amor, vem novidades. Bom para viagens. C. 816 M. 2461

Capricórnio – Você passa por uma fase de muitas mudanças. Deixe os problemas do passado bem longe de você. Aproveite para iniciar novos negócios, estudos e também para encontros. C. 998 M. 3246

Aquário – Você começa a ver resultados dos seus esforços no trabalho. As finanças estão entrando nos eixos e você pode programar novos empreendimentos. Amor com algumas exigências. C. 350 M. 8194

Peixes – A partir de hoje Vênus passa a transitar no seu signo proporcionando muitas alegrias com o seu trabalho e negócios. Esqueça os problemas e aproveite. Cuide da saúde. C. 483 M. 1508