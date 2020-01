Governo filipino alerta população para outra grande erupção vulcânica

Autoridades das Filipinas estão advertindo a população da possibilidade de ocorrer outra grande erupção de um vulcão nas proximidades da capital do país, Manila.

Uma erupção ocorreu no domingo (12), nas proximidades da cratera do vulcão Taal, na ilha de Luzon, cerca de 60 quilômetros ao sul da capital. As autoridades dizem que colunas de fumaça se levantaram a uma altura aproximada de 15.000 metros.

Imagens feitas na cidade de Lipa, a cerca de 20 quilômetros da cratera, mostram relâmpagos caindo em meio à fumaça, fenômeno conhecido como "relâmpagos vulcânicos".

O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia elevou o nível de alerta para o vulcão Taal ao nível 4, o segundo mais alto. Esse nível significa que uma grande erupção poderá ocorrer dentre de algumas horas ou dias.

Cinzas vulcânicas caíram por amplas áreas da região. Imagens de vídeo mostram ruas da província de Batangas, a cerca de 30 quilômetros da cratera, cobertas de cinzas. As autoridades estão pedindo aos habitantes que cubram o rosto com máscaras ou toalhas para evitar a inalação de cinzas vulcânicas.

Acredita-se que mais de 10 mil pessoas tenham deixado a área.