Homem conhecido por ameaçar vizinhos aponta arma e morre em confronto com a PM

Conhecido por fazer diversas ameaças contra os vizinhos, um homem morreu em confronto com a Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (13), em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

De acordo com o capitão Kredens, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), um grupo de pessoas entrou em contato com a PM relatando que havia sido ameaçado. “No local, soubemos que esse rapaz estaria armado e vimos ele entrando em uma residência. Assim que a gente foi atrás, ele apontou a arma contra a equipe. Na reação, ele não resistiu”, disse.

A troca de tiros aconteceu na Rua Maysa Matarazzo, na Vila Maria Antonieta.

O baleado morava sozinho e várias pessoas confirmam as ameaças realizadas por ele, sempre com o uso da arma.O corpo do suspeito foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML).

