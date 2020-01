Rainha Elizabeth II apoia afastamento de Meghan e Harry da realeza, mas confessa: “Preferíamos que permanecessem”

Na semana passada, o mundo se surpreendeu com a decisão de Meghan Markle e príncipe Harry, que anuncia seu afastamento da realeza britânica. Depois de muita especulação, nesta segunda-feira (13), depois de uma reunião de emergência , a rainha Elizabeth II se manifestará em prol da escolha do neto, em nota oficial divulgada em seu site.

“Minha família e eu apoiamos o desejo de Harry e Meghan de criar uma nova vida como uma família jovem” , iniciou uma monarca. Elizabeth, porém, expressou sua preferência no comunicado: “Apesar de preferir que eles permaneçam trabalhando integralmente como membros da família real, nós respeitamos e entendemos o desejo de ter uma vida mais independente como uma família, enquanto eles são uma parte valiosa da minha ” .

Elizabeth II durante o seu pronunciamento anual de Natal. (Foto: Getty)

A rainha também anunciou que agora está iniciando um período de adaptação entre os dois países. “Harry e Meghan deixaram claro que não querem ser dependentes de dinheiro público em suas novas vidas. Contudo, entramos em um acordo de que haverá um período de transição no qual os Sussexes passarão um tempo no Canadá e no Reino Unido ” , continuaram uma nota.

Por fim, ela encerrou a reforma de uma delicadeza da situação. “Esses são assuntos complexos para o meu resolvedor de família, e existe mais trabalho para ser feito, mas pedem para as decisões finais que ainda são proibidas nos próximos dias” , concluiu.

A rainha Elizabeth II não sabia da decisão do príncipe Harry e Meghan Markle (Fotos: Getty)

Segundo a BBC, uma reunião realizada na casa de campo da família, em Sandrigham, contando com a presença de Harry; Príncipe William; o pai dos herdeiros, príncipe Charles; e Elizabeth. Meghan, por sua vez, participou da discussão por telefone - ela segue no Canadá com seu bebê, Archie.

Entenda o caso

Como contamos anteriormente , os rumores eram reais ; após o The Sun indicar que o príncipe Harry e Meghan Markle fingem mudar para o Canadá e separar holofotes da realeza, ou o casal usa sua conta no Instagram para confirmar como muda em sua rotina.

Meghan Markle e Rainha Elizabeth II (Foto: Getty)

De acordo com o casal, eles buscam um lugar mais tranquilo dentro da área, além da independência financeira. “Nós pretendemos deixar o posto de membros 'seniores' da família real britânica e trabalhar para tornar-se independente financeiramente, enquanto continuamos a manter completamente Sua Majestade, uma rainha”, afirmou. E adicionados, agradecendo ao público: “É com o seu encorajamento, especialmente nos últimos anos, que nos sentimentos preparados para fazer uma mudança”.

Sem pronúncia, Harry e Meghan citam a vontade de passar mais tempo na América do Norte, no Canadá. “Nós planejamos dividir nosso tempo entre o Reino Unido e a América do Norte, continuando a honrar nosso dever com a rainha, uma comunidade e nossos patrocínios. Esse balanço geográfico nos permite criar nosso filho com o apreço pela tradição real em que ele nasceu, enquanto também fornece à nossa família ou espaço para foco no próximo capítulo, incluindo o lançamento da nossa nova entidade filantrópica ”, informaram.

Apesar de não dar mais detalhes, os registros indicam que mantêm ou publicam os próximos passos. “Nós estamos ansiosos para dividir todos os detalhes deste passo seguinte a seu tempo, assim como nós continuamos a colaborar com Sua Majestade, uma rainha, um príncipe de Gales, um duque de Cambridge e todas as partes relevantes. Até lá, por favor, aceite nosso profundo agradecimento por seu apoio contínuo ” , concluiram. Veja a publicação abaixo:

Logo após o comunicado, a rainha Elizabeth II também se pronunciou . “Discussões com o duque e a duquesa de Sussex estão nos últimos tempos. Nós entendemos ou desejamos adotar uma abordagem diferente, mas essas são questões complicadas, que levam tempo a serem resolvidas ”, disse uma nota, compartilhada pela secretaria de comunicação da rainha.

A partir de agora, Meghan Markle e Príncipe Harry podem exercer ofícios além de compromissos da nobreza. (Foto: Getty)

Após seu anúncio oficial sobre o afastamento da realeza, ou o casal disponibilizou no seu site várias respostas para os questionamentos enviados a um cirurgião. Assim, eles explicaram como essa decisão é praticada na prática - como habilitar conciliar trabalhos remunerados e ter compromissos com uma monarquia. Eles também revelaram quanto a família real custa aos britânicos. Por fim, expuseram como pretender comunicar mais com o público, outro motivo para sua mudança.

Nessa bancada com recursos exclusivos, Meghan já terá até mesmo o seu retorno triunfal de atuação. De acordo com o The Times, um duquesa não perdeu tempo e assinou um contrato com a Disney ! O jornal que Meghan criou para a organização “Elefantes sem Fronteiras”, que ajuda a rastrear e proteger os animais das espécies ilegais.

O retorno triunfal de Meghan Markle já está confirmado com a Disney! (Fotos: Getty; Divulgação / Disney)



Caso isso aconteça da mesma forma, essa será a primeira vez que a esposa de Harry envolverá algum tipo de atuação desde que o ator de grande ator se casará com o príncipe, em 2018, e se dedicará à vida real. A publicação dá como certo o trabalho e afirma que Markle já fez as gravações antes das festas de fim de ano. Incrível, né? Em todos os casos, basta torcer para que esse casal fique em paz…

