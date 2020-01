Participantes poderão usar celular e fazer postagens dentro do BBB 20

Prestes a estrear a sua vigésima edição, o Big Brother Brasil promete muitas surpresas e novidades para fisgar os telespectadores que curtem assistir a tudo o que rola dentro da casa mais vigiada do país.

De acordo com informações do site Notícias da TV, a Globo permitiu que os participantes tenham acesso a um telefone celular dentro do confinamento. Os competidores poderão gravar vídeos, tirar fotos e fazer postagens que serão disponibilizados em uma plataforma.

Cada jogador terá um tempo determinado pelo reality show para fazer os seus registros e publicar os momentos do convívio dentro da atração. Além disso, ainda poderão ler os conteúdos divulgados por seus oponentes na competição que já está no ar desde 2002

Além dessa novidade, a presença de famosos e ex-BBBs poderá marcar a próxima temporada que estreia ainda neste mês. Os nomes de Ana Paula Renault, Iris Stefanelli, Dicésar e Solange Cris Couto, são alguns dos mais cotados nas redes sociais.

