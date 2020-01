Namorada do ‘Maníaco do Sandero’ é presa; ela teria tentado acobertar crime de estupro

A Delegacia da Mulher prendeu a namorada do homem suspeito de ser o ‘Maníaco do Sandero’, que é investigado por diversos crimes sexuais ocorridos no mês de dezembro, em Curitiba. A jovem de 23 anos foi presa no final da tarde da última sexta-feira (10), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa em que reside, no bairro Juvevê. Com ela, os investigadores encontraram quatro munições da arma utilizada com o suspeito preso dois dias antes.

Segundo a Polícia Civil, ela foi presa por posse ilegal de munição, já que assumiu ser a dona do material. Ainda nesta tarde, a delegada Eliete Kovalhuk irá fornecer detalhes referentes a prisão da namorada, que teria entrado em diversas contradições enquanto era ouvida como testemunha.

Prisão

O homem de 30 anos, preso pela polícia no final da tarde de quarta-feira (8) suspeito de ser o “Maníaco do Sandero”, foi reconhecido por pelo menos uma vítima. Informações dão conta que ele teria inclusive tentado cometer o suicídio antes de ser preso.

O suspeito é foragido de Santa Catarina por um mandado de roubo. Ainda na sexta-feira, ele prestou depoimento à Justiça.

(Banda B)