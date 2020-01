Paraná tem aumento de empresas cadastradas no Ministério do Turismo

O Paraná registrou em 2019 crescimento no número de empresas e guias no Cadastur – sistema do Ministério do Turismo de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor. Segundo dados do Ministério, em 2018 eram 5.097 empresas cadastradas. Em 2019 o número passou para 6.280, um crescimento de 23,2%.

Para a diretora técnica da Paraná Turismo Isabella Tioqueta, a prioridade dada pelo Governo do Estado ao desenvolvimento do setor, além da conscientização do empresário, foram fundamentais para esse desempenho.

“A prioridade que o Governo do Estado tem dado ao turismo fortalece e garante apoio ao empresário. O Cadastur traz essa possibilidade porque ele tem a obrigatoriedade em relação ao meios de hospedagem, agência de turismo, organizadores de eventos e outros”, afirma Isabella.

Os números mostram que, do percentual de aumento, 28,8% são novas agências de turismo. Também, o número de meios de hospedagens inscritos no Cadastur cresceu quase 25% no ano passado em relação ao ano de 2018, acompanhando significativos crescimentos nos outros segmentos, como, organizadora de eventos (38,8%) e transportadora turística (17,6%).

Segundo a Lei do Turismo, sete atividades turísticas devem possuir cadastro obrigatório: guias de Turismo, agências de viagens, meios de hospedagens, transportadoras, empresas organizadoras de eventos, acampamentos turísticos e parque temáticos.

COOPERAÇÃO - A Paraná Turismo é o organismo credenciado pelo Ministério do Turismo, através de cooperação, para cadastrar as empresas, empreendimentos e serviços turísticos no Paraná. Para realizar o cadastro é só acessar www.cadastur.turismo.gov.br e seguir o passo a passo. O cadastro do Ministério do Turismo é totalmente gratuito.

Para facilitar ainda mais a realização do cadastro, foi lançado ano passado o Cadastur 3.0, que possibilitou a inscrição eletrônica, feita em uma interface interligada ao banco de dados da Receita Federal, oferecendo menos burocracia e mais rapidez para quem deseja estar formalizado.