Morre quinta vítima de acidente registrado em MG no fim de semana; todos eram da mesma família

Uma adolescente de 15 anos que estava internada em Itaobim (MG) após acidente na BR-116, que matou os pais e duas irmãs dela, morreu na madrugada desta segunda-feira (13).

Fernando Faria, irmão da condutora morta no acidente, conta que a família morava em Paulínia, no interior de São Paulo, e havia viajado para passar o Natal e o Ano Novo em Manaíra, na Paraíba, terra natal do cunhado dele, Afonso.

“O Afonso era de lá e mudou para São Paulo aos 18 anos e desde então nunca havia voltado pra terra natal. Era a primeira vez em 30 anos que ele foi rever a família, a terra dele. Estavam todos de férias, se divertiram muito. Parece até que era uma despedida”, lamenta.

A família se acidentou na viagem de volta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta de 4h30 do domingo (12) o carro em que estavam invadiu a contramão e bateu de frente contra um caminhão que vinha no sentido contrário. A suspeita é de que a motorista dormiu ao volante.



Morreram no local a motorista Érika Cristina de Araújo, de 38 anos; Afonso da Silva Gomes, de 48 anos, e Luiza Cristina de Araújo Gomes, de 11 anos.

Duas das filhas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas para o Hospital Vale do Jequitinhona, em Itaobim. Izabela Caroline Araújo Gomes, de 18 anos, morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde, já Maria Eduarda Gomes Araújo, de 15 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta segunda-feira.

“O estado dela era muito grave, ela sofreu muitas fraturas, e o hospital não tinha muita estrutura. Era só Deus pra salvar” afirmou tio da menina.

Fernando conta ainda que a irmã Érika era a única habilitada e conduzia o veículo sozinha. Como a viagem era muito longa, a família seguia fazendo diversas paradas ao longo do caminho. Na noite de sábado (11), o último contato foi às 22h30. “Ela disse que havia passado o dia pela Bahia e que ia parar para descansar. A notícia seguinte que tivemos foi do acidente”, recorda.

Uma funerária foi contratada pela família ainda no domingo para levar os corpos de Érika, Afonso, Luiza e Izabella de volta para Paulínia (SP). O corpo de Maria Eduarda será encaminhado nesta segunda-feira. Ainda não há previsão para início do velório da família.

Com informações do G1.