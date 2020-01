Confira seu horóscopo para esta segunda-feira

Os capricornianos são injustamente associados à ambição. Na verdade, o simples fato de aprender a viver no mundo já é um desafio para eles. Acreditam que nada pode ser tomado à força, muito menos a sorte, que não é nenhum substituto para o trabalho. Desenvolvem uma determinação de ferro que aplicam com paciência nos sés esforços de controlar sua realidade.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito aplicada. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. A lealdade e companheirismo são suas maiores virtudes. Corajoso, intenso e visionário.

Alerta

Os nativos de Leão ficam no alerta até às 11h08, e a rotina será imprescindível durante esse período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos virginianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Terá que se envolver mais com sua família. Evite excessos e exigências com Peixes e Libra. Momento ideal para compras domésticas. Novas oportunidades na vida afetiva. C. 412 M. 1607

Touro – O progresso profissional virá através de parcerias. Ótimo para viagens e chances de organizar mudanças na estrutura profissional. Os assuntos sentimentais ganham mais destaque. C. 703 M. 2215

Gêmeos – Aposte em projetos ambiciosos no campo de trabalho. Mais cumplicidade com a pessoa amada e acertos de discussões. A família precisa de sua companhia e apoio financeiro. C. 957 M. 0876

Câncer – Uma surpresa pode mudar o rumo da vida profissional e consequentemente as finanças. Comece a planejar novos negócios. Seu amor precisa de mais carinhos. C. 698 M. 3728

Leão – Se sentirá carente, não deixe sua vida sentimental interferir na profissão. A Lua entrará no seu signo a partir das 11h08. Deixe os negócios e decisões domésticas para o período da tarde. C. 085 M. 5961

Virgem – Você acorda de bom humor, mas a partir das 11h08, passará a receber a influência do alerta. Não descarregue na família as suas apreensões. Adie viagens ou compras à prazo. C. 839 M. 0143

Libra – Fase de maior apoio da família, você se sente bem para iniciar projetos de compra, venda ou mudança de casa. Domine a ansiedade e evite comentários sobre seus negócios. Organismo em ordem. C. 319 M. 8502

Escorpião – O astral favorece negócios, compras, viagens e mudanças no trabalho. Fase de grande arrancada, saiba usufruir. Conte com sócios e colegas de profissão. Amizade fortalecida no amor. C. 571 M. 9038

Sagitário – Início de semana tranquilo e promissor. Conseguirá organizar o trabalho, finanças e contas. Pode programar mudanças na vida doméstica. Estará mais livre e feliz no amor. C. 132 M. 7946

Capricórnio – Tenha calma ao realizar certas atividades no trabalho. Procure a colaboração para novos compromissos profissionais. Mostre sua força e determinação. No amor esta tudo bem, paixão para todos. C. 766 M. 2459

Aquário – Deve demonstrar bom humor para não encontrar restrição no trabalho. Evite tumultuar sua rotina querendo iniciar negócios. Cuide da saúde, um exame geral vai bem. Amor com mágoa. C. 623 M. 5790

Peixes – Amanhã Vênus estará no seu signo, programe-se para acertar suas finanças e o setor amoroso. Hoje seus compromissos podem ser cancelados, vá com calma. Renove seu visual. C. 240 M. 6384