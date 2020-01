Homem é encontrado morto enroscado na janela de posto de saúde, em Foz do Iguaçu

Um homem de 26 anos foi encontrado morto enroscado em uma janela de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, nesta segunda-feira (13).

Uma funcionária encontrou o corpo pela manhã quando foi realizar a limpeza no posto de saúde São João e chamou a Guarda Municipal (GM).

Alex de Oliveira usava uma tornozeleira eletrônica. Segundo a coordenação da unidade de saúde, ele esteve no posto há cerca de uma semana para fazer uma consulta médica, a suspeita, é que o rapaz voltou para cometer um furto.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).