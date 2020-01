Mais uma criança sofre corte em escada rolante de shopping em Curitiba

Uma menina, de apenas três anos, sofreu um corte na perna ao utilizar a escada rolante de um shopping no bairro Portão, em Curitiba. A criança precisou levar 20 pontos na panturrilha direita e ficou internada no Hospital do Trabalhador por quatro dias. Foi na semana passada, no shopping Ventura. É o segundo caso, no mesmo local, em menos de dois meses.

No ano passado, em novembro, um menino de quatro anos teve um ferimento parecido ao utilizar a mesma escada rolante. O advogado João Carlos Farracha representa as duas famílias e pretende levar os casos adiante.

O que causou o corte ainda não foi identificado pelas famílias das vítimas. Um segurança do shopping foi quem chamou os bombeiros, que prestaram os primeiros atendimentos e levaram a criança ao hospital.

Por meio de nota, o Ventura Shopping lamenta o incidente e afirma que presta assistência à família. O estabelecimento informa, ainda, que um laudo, emitido em novembro – dias após o primeiro caso, comprova as manutenções em dia e “perfeitas condições de uso da escada rolante e padrões de segurança exigidos pelas normas técnicas da ABNT”. Mesmo assim, uma nova avaliação técnica deve ser feita.

Com informações Bandnews.