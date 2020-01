Para brasileiro Fabinho, Mbappé ganhará Bola de Ouro antes de Neymar

Na opinião do volante Fabinho, do Liverpool e da seleção brasileira, o francês Mbappé vai ganhar a Bola de Ouro antes de Neymar.

Ao menos foi isso que o brasileiro respondeu dentro de um questionário feito pelo programa Téléfoot, da emissora francesa TF1. O conteúdo foi divulgado pelo jornal espanhol As.

Fabinho jogou entre 2013 e 2018 no Mônaco e foi companheiro de clube, em parte deste período, de Mbappé, que na época despontava para o cenário mundial. Com Neymar, o volante divide o espaço, ocasionalmente, na seleção brasileira.

Além de falar sobre as duas estrelas do PSG, Fabinho deu outra opinião forte – no entanto, menos “difícil” -, cravando que o Liverpool será o vencedor da atual temporada do Campeonato Inglês.

Hoje, o time de Jürgen Klopp lidera o torneio com 61 pontos, bem longe do Leicester (2° colocado, com 45 pontos) e do Manchester City (3° colocado, com 47 pontos).

Por fim, o brasileiro elogiou justamente Klopp, seu comandante no time inglês, responsável direto pela adaptação do volante à Inglaterra.

“Houve uma mudança. Foi um pouco difícil quando eu comecei no clube, mas ele me integrou bastante”, disse Fabinho ao veículo francês.

Por Folhapress