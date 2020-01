Vídeo mostra Victor Chaves agredindo ex-mulher grávida

O programa Domingo Espetacular, da Record, veiculou neste domingo (12/01/2020), imagens inéditas da agressão de Victor Chaves contra a ex-mulher, Poliana Bagatini, em fevereiro de 2017. A empresária, que estava grávida, acusou o cantor de agredi-la em fevereiro de 2017. As cenas só puderam chegar a conhecimento público com o fim do segredo de Justiça.

No fim de 2019, Victor foi condenado a 18 dias de prisão simples em regime aberto, que pode ser convertida em trabalhos comunitários. Ele foi condenado por vias de fato, que é agressão sem deixar lesões aparentes.

As imagens exibidas pelo dominical da Record são do circuito interno do prédio onde eles moravam, em Belo Horizonte. Nas cenas, é possível ver Poliana no elevador pela primeira vez, indo ao andar onde morava a mãe do sertanejo. Victor também vai até o local depois de Policia. Após uma discussão entre nora e sogra, Poliana entrou novamente no elevador para voltar ao apartamento dela.

Victor foi acusado de ter jogado a mulher no chão e a chutado algumas vezes - Reprodução

Paula Chaves, irmã de Victor, também entra no elevador. Em seguida, o sertanejo puxa as duas para fora. Poliana cai no chão do hall. Victor, então, leva uma das pernas em direção a Poliana. Em seu depoimento, ela disse não saber se foi um empurrão ou um chute.

O exame de corpo de delito deu negativo, por isso o cantor foi indiciado por vias de fato, e não por lesão corporal.

O vídeo pode ser visto no site do Domingo Espetacular.

Com informações: Metrópoles