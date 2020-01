Jovem dá luz a gêmeos duas vezes em menos de um ano

Uma jovem de 25 anos deu à luz a gêmeos duas vezes em menos de um ano. O caso aconteceu no estado americano da Flórida. Alexzandria Wolliston deu à luz aos gêmeos Kaylen e Kayleb em 27 de dezembro de 2019, apenas dez meses depois que os outros também gêmeos Malakhi e Mark, que nasceram no dia 13 de março do ano passado.

“Eu venho de uma grande família. Eu sabia que seria capaz de lidar com isso”, contou a mãe dos quatro meninos. Para ela, que também é mãe de uma menina de 2 anos, não foi surpresa alguma quando os batimentos cardíacos dos filhos surgiram no ultrassom. “Meu único medo era: meu corpo será capaz de lidar com isso?”, se questionou.

Wolliston acredita que seus quatro filhos foram um presente de suas avós maternas e paternas. As duas mulheres perderam pares de gêmeos. “Eu penso muito sobre isso e isso me mantém positiva”, disse ela. “Sinto que elas me deram seus filhos.”

Com informações do R7.