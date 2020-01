Coritiba anuncia a contratação do goleiro César, ex-Londrina

O Coritiba anunciou a contratação do goleiro César, de 24 anos, que jogou no Londrina em 2019, até o final da temporada. Ele já treina no CT da Graciosa desde o começo da semana e só foi anunciado pelo clube após a finalização dos trâmites burocráticos.

“Estou muito feliz e motivado, o Coritiba é um time de uma camisa muito pesada, que tem uma história muito grande. Espero aprender todos os dias no clube”, disse César, através do site oficial do clube.

Em seu novo clube, César terá a concorrência de Alex Muralha, titular na campanha do acesso para a Série A, Wilson, ídolo da torcida nos últimos, e Diego, jovem que subiu das categorias de base.

Quem é o reforço do Coritiba?

O goleiro César estava no Londrina desde 2014, mas estreou como titular somente em 2017. Foi justamente neste ano que o arqueiro se notabilizou na conquista da Primeira Liga, quando defendeu penalidades na semifinal e na grande decisão do torneio.

César foi emprestado ao Estoril, de Portugal, em 2018 e retornou no ano passado ao Londrina. Em 2019, fez 17 jogos, todos como titular, pelo Tubarão.

(Banda B)