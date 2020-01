Ex-goleiro do Coritiba, Gerson Dall’Stella morre aos 58 anos

O ex-goleiro do Coritiba, Gerson Dall’Stella, morreu na madrugada deste sábado (11), em Curitiba, vítima de mal súbito. Ele deixa três filhos. Ainda não há informações sobre o horário do velório.

Gerson Dall’Stella ficou conhecido justamente por sua passagem vitoriosa pelo Coritiba. Ele fez parte do grupo campeão brasileiro em 1985 e foi titular na campanha do título do Campeonato Paranaense de 1989.

Além do Coritiba, o ex-goleiro vestiu as camisas de Figueirense, Goiás e Vitória.

Depois que encerrou a carreira, Gerson trabalhou em emissoras de rádio e televisão, como a 91 Rock e a Band Paraná.

(BANDA B)