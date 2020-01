Menino junta mais de 2 quilos de lacres para conseguir cadeiras de rodas para deficientes

A boa ação de um menino de sete anos encantou policiais militares de Eldorado, no interior de São Paulo. Augusto Gabriel Gomes da Silva, por iniciativa própria, teve um atitude solidária e recolheu sozinho mais de 2,2 kg de lacres para ajudar na campanha 'lacre solidário', que tem como objetivo trocar os lacres por cadeiras de rodas que serão doadas a pessoas que precisam.

De acordo com a Polícia Militar, o garoto foi pessoalmente entregar os lacres para as equipes da cidade de Eldorado. Gabriel decidiu participar da ação após tomar conhecimento da iniciativa através de um panfleto colado pelos militares em um estabelecimento comercial onde a mãe do garoto é funcionária. Depois disso, passou a juntar todos os lacres que encontrava.

Nesta sexta-feira (10), ele colocou todos os lacres coletados em garrafas e foi entregar aos policiais. "Aqui em Eldorado as crianças são bem próximas da Polícia Militar. A atitude de Gabriel surpreendeu toda a equipe, foi inusitada. Achamos uma atitude maravilhosa", diz o cabo Flávio, que recebeu os lacres junto com o cabo Valdoski.

A mãe da criança, Aline Gomes, de 34 anos, afirma que ficou emocionada com a atitude do filho. "Assim que ele viu o cartaz, questionou sobre o que se tratava e quando eu expliquei ele ficou muito comovido". Depois, Aline relata que o filho já começou a juntar os lacres e ganhou até o apoio e ajuda da família. "Ele saía na rua pegando todo lacre que achava. Começou a arrecadação em junho do ano passado, fez essa entrega em janeiro e continua arrecadando mais", acrescenta.

"Eu fiquei orgulhosa e muito emocionada. É difícil uma criança pensar da forma que ele pensou. Ele falou que queria muito ajudar essas pessoas que precisam de cadeira de rodas e não tem condições de comprar, que queria fazer a diferença na vida delas. Ele estava ansioso por isso e ficou muito feliz com a entrega", finaliza Aline.