Crianças vão a delegacia denunciar vizinha que tomou a bola do grupo e ganham uma nova dos policiais

Um grupo de meninos impressionou o delegado da unidade Regional de Presidente Dutra, no Maranhão, na tarde da última quinta-feira. As crianças procuraram a delegacia para "denunciar" uma vizinha que teria tomado a bola de futebol com que elas estavam brincando na rua após o objeto acertar a porta da mulher.

O delegado César Ferro contou que o grupo de cinco meninos chegou à unidade relatando que queria "resolver um problema". Ao entrarem na sala de César, as crianças pediram para que o delegado pegasse a bola de volta com a vizinha.

— Eles me disseram que, enquanto jogavam, a bola bateu sem querer na porta da vizinha. E ela, chateada, tomou a bola e disse que não iria devolver — conta o policial.

Ao ser informado pelas crianças de que a bola era velha e murcha, César e seus colegas resolveram doar uma nova para o grupo. O delegado disse ter ficado surpreso com a atitude dos meninos de procurar a delegacia para resolver o problema:

— Eu achei inusitado por se tratar de crianças. E é inédito para nós. Fizemos a doação da bola para que eles pudessem continuar a brincar, mas advertimos o grupo para que tomassem cuidado para não acertar outras portas ou janelas.

A vizinha também recebeu recomendações.

— Pedimos também que ela não tomasse a bola das crianças novamente — brinca o delegado, antes de continuar:

— O que mais chamou a atenção foi crianças de 7 ou 8 anos procurarem a Polícia Civil para resolver seus problemas. Aqui na cidade nós temos uma relação bem estreita com a população, mas este caso é inédito.