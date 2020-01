Homem é preso no Paraná suspeito de estuprar e engravidar filha, diz polícia

Um homem, de 40 anos, foi preso em Guaratuba, no litoral do Paraná, suspeito de estuprar e engravidar a filha. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em Curitiba, no ano de 2014, quando ela tinha 12 anos.

O suspeito estava foragido desde junho de 2019 e foi preso durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável, na quinta-feira (9).

De acordo com as investigações, a mãe da menina era falecida e ela morava apenas com o pai. O caso foi denunciado para a Polícia Civil por meio do Conselho Tutelar.

Durante depoimento, a filha do suspeito negou todas as acusações contra o pai. Quando questionada sobre a gravidez precoce e a paternidade do filho, ela afirmou que era do relacionamento que teve com um rapaz que havia conhecido, porém ela não informou a identidade dele.

A partir disso, a polícia solicitou um exame de DNA à Justiça em 2019, para confrontar com a versão apresentada pela vítima. O resultado comprovou que o filho foi consequência dos abusos, segundo a Polícia Civil.

Com provas materiais e laudos periciais, a polícia solicitou um mandado de prisão preventiva à Justiça, decretado em junho de 2019. O homem era procurado desde então.

Conforme a Polícia Civil, as equipes chegaram até o suspeito após descobrir que ele estava se escondendo em Guaratuba.