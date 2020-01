UEL divulga aprovados no vestibular 2020 na segunda-feira

O resultado da segunda 2ª do Vestibular 2020 da UEL sai na segunda-feira (13) ao meio-dia. O edital dos classificados na primeira convocação será disponibilizado no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops). Os candidatos poderão consultar a lista completa AQUI. Mais de 8 mil pessoas fizeram as provas da segunda fase no mês de dezembro em Londrina, Curitiba e Cascavel.

Os classificados em 1ª convocação terão até as 23h59min do dia 16 de janeiro para efetivar a pré-matrícula, somente no Portal do Estudante. O prazo para postagem à Pró-reitoria de Graduação (Prograd) da documentação de matrícula termina dia 17. A relação de documentos exigidos para matrícula está disponível no Manual do Candidato, na página 23.

BOLETIM - A Cops também divulga na segunda-feira (13), às 18 horas, o Boletim de Desempenho do Candidato (1ª e 2ª fases). O documento traz informações como pontuação do candidato, classificação ou eliminação dentro do curso escolhido. A publicação do edital dos classificados em 2ª convocação sai em 21 de janeiro, ao meio-dia, também no site da Cops.

PROVAS - A 2ª Fase teve três dias de provas. Em 1º de dezembro foram aplicadas as provas de Línguas, Literatura e Redação. No dia 2 de dezembro os candidatos fizeram as provas de Conhecimentos Específicos, composta por 12 questões discursivas, que foram distribuídas entre três disciplinas, conforme curso optado pelo candidato: Artes, Biologia, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa/Literaturas em Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia.

O último dia, 3 de dezembro, ficou reservado para aplicação das Provas de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico.

VAGAS - São ofertadas este ano pela UEL 2.559 vagas em 53 cursos de graduação, considerando turnos e habilitações, e outras 586 por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), totalizando 3.145 vagas. Pela primeira vez, a UEL oferta os novos cursos de Biotecnologia e Nutrição.