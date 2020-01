O novo trailer de ‘Aves de Rapina’ é ainda melhor do que o primeiro; veja

Falta pouco mais de um mês para a estreia de “Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa” e a expectativa já está a mil, ainda mais com o novo trailer lançado na última quinta-feira (9).

Abrindo uma temporada de filmes com mulheres poderosas como protagonistas (teremos várias adaptações de HQ com heroínas a Marvel e DC estreando nas telonas neste ano), o longa estreia em 6 de fevereiro e contará a história da vilã mais queridinha de todas, a Arlequina, e sua emancipação e redescoberta pessoal após se ver, finalmente, livre de um relacionamento tóxico com o Coringa.

Nesta nova prévia, vemos como Arlequina (interpretada por Margot Robbie) decidiu se unir com outras quatro anti-heroínas – Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Renee Montoya (Rosie Perez) e Cassandra Cain (Ella Jay Basco) –, todas em busca de emancipação.

“Agora que cortei laços com o Sr. C, estou descobrindo que muita gente me quer morta”, diz a personagem nos primeiros minutos de trailer. Ela se refere a Roman Sionis, o vilão mais narcisista de Gotham. “Mas acontece que eu não era a única em Gotham buscando emancipação”. O grupo então se autointitula “Aves de Rapina”, um clã cujo objetivo é derrubar o criminoso e salvar a própria pele – cada uma delas têm um motivo diferente para ser alvo de Roman.

Com informações, Claudia.