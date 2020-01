Brad Pitt revela que decidiu ficar sóbrio com a ajuda do Bradley Cooper

Na noite da última quarta, (8), durante o 'National Board of Review Awards', Brad Pitt falou sobre a sobriedade de uma maneira surpreendente, creditando Bradley Cooper por ajudá-lo na luta contra o alcoolismo.

Ao receber o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante, o astro de Era Uma Vez Em... Hollywood afirmou que Cooper, o apresentador da cerimônia, é um pai exemplar e um ótimo amigo.

"Bradley acabou de colocar sua filha na cama e correu para cá para fazer isso", disse Pitt. "Ele é um amor. Fiquei sóbrio por causa desse cara, e todos os dias são mais felizes desde então", acrescentou.

O alcoolismo de Brad Pitt foi um ponto de discórdia no casamento dele com Angelina Jolie, que pediu o divórcio em 2016. Supostamente, o ator ficou bêbado durante um vôo privado e avançou no filho mais velho do casal, Maddox.

Depois do incidente, Pitt passou cerca de um ano e meio no Alcoólicos Anônimos e está sóbrio desde então, mas o apoio de Cooper no processo era desconhecido.



Via, Uol.