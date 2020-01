Irmão de Luciano Huck abre o coração para o namorado: “Meu amor”

Juntos desde 2016, Fernando Grostein, irmão do apresentador Luciano Huck, se declarou para o namorado, Fernando Siqueira, em referência ao aniversário dele, nessa quarta-feira (08).

O jovem usou as redes sociais para abrir o coração. “Hoje, meu parceiro de vida, meu amor, minha luz, faz 22 anos! Tantas coisas juntos nestes 4 anos: alegrias, sonhos, crescimento mútuo e momentos incríveis!”, escreveu Grostein.

Nos comentários, a esposa do apresentador do “Caldeirão do Huck“, Angélica, sua cunhada, deixou um “Viva”, com emojis fofos na mensagem.

Durante uma entrevista no Conversa com Bial, Fernando contou como o irmão e apresentador, reagiu quando se assumiu gay. “A partir daí, ele foi a pessoa mais maravilhosa do mundo. Meu irmão é uma pessoa incrível, junto com meu padrasto, é quase um pai para mim de tão importante que ele é na minha vida”, contou, emocionado.

Em seu perfil no Instagram, o irmão de Huck costuma publicar registros com o namorado. Além disso, o casal é adepto de viagens.

Com informações, Metrópoles.