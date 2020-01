“Assembleia no Enem” se consolida como ferramenta de preparação para o processo seletivo

Por mais um ano, o Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná se tornou uma grande sala de aula. Era uma das ações do “Assembleia no Enem”, projeto desenvolvido pela Diretoria de Comunicação que disponibiliza videoaulas e promove um “aulão” presencial para alunos que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O projeto, que começou em 2015, consolidou-se no Paraná como um dos eventos preparatórios para o processo seletivo.

Em agosto deste ano, cerca de 700 alunos do Ensino Médio acompanharam a revisão de conteúdo nas áreas das Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática, além de Redação e Linguagens. As atividades são uma parceria entre a Assembleia Legislativa e a ONG Instituto Educacional Eureka, que disponibiliza professores para ministrar o conteúdo. O evento foi transmitido ao vivo pelo Facebook, site e TV Assembleia. Aliado ao “aulão”, a Assembleia oferece gratuitamente mais de 500 videoaulas com conteúdo que contribui para melhorar o desempenho no exame, abrindo as portas para o ingresso no ensino superior.

O projeto começou há cinco anos, quando a Diretoria de Comunicação passou a exibir na TV Assembleia aulas de preparação para o Enem ministradas pelos professores da ONG Instituto Educacional Eureka. Além das aulas, surgiu a ideia inédita no País de promover um “aulão” no Plenário da Casa. O sucesso da iniciativa resultou em outros quatro “aulões”, contando com a participação de mais de 2500 alunos no total. As aulas sempre foram transmitidas ao vivo pela TV Assembleia e redes sociais do legislativo paranaense.

Para auxiliar ainda mais os alunos, o programa possui um site próprio (http://www.assembleia.pr.leg.br/assembleia_no_enem/) em que os estudantes encontram todo o conteúdo produzido para o projeto. Além disto, a Diretoria de Comunicação produziu e distribuiu apostilas de exercícios. O material também está disponível no site, com exercícios de provas anteriores do Enem.

O programa “Assembleia no Enem” tem ainda o apoio do Núcleo Regional de Educação de Curitiba da Secretaria de Estado da Educação (SEED) e do Grupo Educacional Uninter.

Objetivos – Para o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), os projetos do “Assembleia no Enem” são um incentivo para que o parlamento realize ainda mais ações em prol da juventude e da educação. “Nós acreditamos na educação e é por isso que abrimos as portas do Legislativo. Realizamos um trabalho integrado em busca do sonho dos alunos: ir bem nas provas do Enem e ingressar na universidade”, declarou Traiano.

Na visão do primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), o “Assembleia no Enem” é um gesto significativo em busca da construção de uma grande nação. “Esta ação demonstra o respeito do Poder Legislativo do Paraná pela educação e, principalmente, por esses jovens que comparecem ao nosso aulão”, ressaltou.

O coordenador da ONG Instituto Educacional Eureka, professor Marlus Geronasso, lembrou a importância do Legislativo na educação dos alunos. “A Assembleia Legislativa do Paraná tem feito muito em favor da educação e este ‘aulão’, que integra o projeto Assembleia no Enem, é a prova cabal disso. Esta é uma atitude concreta em prol da educação”, disse Geronasso.

Enem - Criado em 1998 pelo Ministério da Educação (MEC), o Exame Nacional avalia o desempenho do estudante e ajuda os participantes no acesso à educação superior, financiamento estudantil, desenvolvimento pessoal, além de promover melhorias na educação. O exame é aplicado em dois domingos e tem quatro provas objetivas, com 180 questões, além de uma redação.