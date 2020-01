Nasce Ravi, primeiro filho de Romana Novais e DJ Alok

E nasceu Ravi, o primeiro filho da médica Romana Novais com o DJ Alok. Segundo confirmado pela assessoria do DJ, o bebê veio ao mundo no começo da manhã desta sexta-feira (10).

A assessoria de imprensa do DJ confirmou a informação à Coluna.

"Ravi, filho de Alok e Romana, nasceu de parto normal humanizado hoje (10) às 8h20!As contrações se iniciaram de madrugada. Mãe e filho passam bem e Ravi já está mamando no peito".

Os dois, que se casaram em janeiro do ano passado, anunciaram a gravidez em julho.

"Bem vindo Ravi! O dia mais feliz e intenso de nossas vidas. Difícil explicar em palavras. Em breve compartilho mais com todos vocês. Ravi nasceu hoje pela manhã de parto normal humanizado depois de uma madrugada em claro com fortes contrações.[...] O que posso dizer agora é que o amor é tão grande que não cabe em mim!", escreveu Alok no Instagram, compartilhando momentos do nascimento do filho.



Ele explicou que adiaria shows já programados: "Pessoal, eu sempre me entreguei de corpo e alma pra vocês, mas hoje é dia de me doar de corpo e alma para minha esposa e meu filho! Por isso, não vou me apresentar nos shows de Mongaguá e Porto Seguro essa noite. Espero do fundo do meu coração que me compreendam."

Com informações, Uol.