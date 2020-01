Planejamento pedagógico e Prova Paraná são destaques em 2020

O ano letivo de 2020 começa em 5 de fevereiro e termina em 17 de dezembro para mais de 1 milhão de alunos matriculados na rede estadual de ensino do Paraná. Mas entre as duas datas o calendário escolar prevê uma série de atividades, tanto para profissionais da educação quanto para estudantes, pensadas para aprimorar o planejamento de aulas e estratégias pedagógicas de aprendizagem.

Conforme o calendário escolar divulgado pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, diretores, pedagogos, professores e servidores participam, nos dias 3 e 4 de fevereiro das atividades de Estudo e Planejamento, período em que se debruçam sobre os resultados observados no ano anterior e, a partir daí, definem planos de aula e boas práticas pedagógicas para a gestão escolar em sala de aula.

O calendário escolar de 2020 prevê, ao todo, cinco momentos de Estudo e Planejamento – nos dias 3 e 4 de fevereiro; 15 de maio; 20 e 21 de julho (após as férias escolares) e no dia 11 de setembro. As datas foram definidas para logo após o fechamento dos trimestres a fim de possibilitar que os profissionais discutam ações pedagógicas a partir dos resultados obtidos até então.

PROVA PARANÁ – As edições da Prova Paraná, avaliação diagnóstica de aprendizagem, também já têm data marcada, facilitando a preparação para as escolas e alunos. Em 2020, serão aplicadas três provas: nos dias 18 e 19 de fevereiro, nos dias 5 e 6 de maio e nos dias 1º e 2 de setembro.

Já a Prova Paraná Fluência, ferramenta para diagnóstico da alfabetização de alunos do 2º do Ensino Fundamental das redes municipais de ensino, acontecerá nos dias 24, 25, 26 e 27 de março.

A avaliação de fluência é realizada totalmente por aplicativo de celular e a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte disponibiliza a ferramenta gratuitamente para todos os municípios do estado que aderiram ao Programa Educa Juntos.

Além disso, a rede estadual de educação aplica também, em 24 de novembro, a Prova Paraná Mais, que compõe, junto com a Prova Paraná trimestral e a avaliação de fluência, o Sistema de Avaliação da Educação Básica Paranaense (SAEP).

RECESSO ESCOLAR – O calendário escolar de 2020 prevê recesso a partir do dia 6 de julho, com retorno às aulas no dia 22 de julho. Em dezembro, para os alunos as atividades encerram no dia 17. O dia 18 é destinado para o fechamento do ano letivo e o recesso escolar inicia no dia 21 de dezembro.