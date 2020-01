Escola de Gestão oferta formações in company sob demanda

A Escola de Gestão do Paraná oferta cerca de 30 cursos a distância e presenciais que podem ser feitos in company. Órgãos da administração direta, indireta, além de prefeituras e demais poderes podem solicitar à Escola de Gestão formações específicas - tanto na modalidade presencial como EaD, que podem ser ofertadas de forma exclusiva.

“Temos formações nas mais diferentes áreas do conhecimento, além de ferramentas necessárias para aplicar estes cursos, como ambiente virtual de aprendizagem e espaço para cursos presenciais. Os gestores interessados em aplicar diferentes tipos de formação devem olhar de forma atenta o nosso catálogo. Assim poderemos formatar um curso que atenda as necessidades de cada órgão”, explica Aline Albano Justus, diretora da Escola de Gestão do Paraná.

COMO FAZER - As instituições ou prefeitura interessadas em solicitar formações in company devem enviar um ofício à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, informando as necessidades, área de abrangência, número de participantes, se há recurso para contratação de docente/tutor, quem será o conteudista (em caso de cursos específicos) e espaço físico (podendo indicar espaço próprio ou solicitar espaços da EG). A Escola poderá auxiliar ainda na busca de profissionais para atuarem como docentes ou conteudistas.

Os cursos ofertados pela EG podem ser consultados no site da Escola de Gestão.