Coritiba oficializa a contratação do zagueiro Rhodolfo; Athletico sondou o zagueiro

O Coritiba acertou a contratação do zagueiro Rhodolfo, que estava jogando no Flamengo, e já confirmou a contratação através das redes sociais. Ainda em férias por conta da participação no Mundial de Clubes, o jogador de 33 anos só chega ao CT da Graciosa no dia 20 de janeiro.

Antes de fechar a ida para o Coritiba, Rhodolfo também foi sondado pelo Athletico, clube que o revelou, mas o técnico Dorival Júnior vetou a negociação.

Rhodolfo foi revelado pelo Athletico onde jogou entre os anos de 2006 e 2010. Ele ainda passou por São Paulo (2011 a 2013), Grêmio (2013 a 2015) e Besiktas (2016 a 2017). O último clube foi o Flamengo, onde conquistou no ano passado os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Em seu novo clube, o zagueiro terá a concorrência de Nathan Ribeiro e Sabino, titulares na campanha do acesso para a Série A, além de Geovane, Rafael Lima e Rodolfo.

Diretoria ainda busca mais reforços

A diretoria coxa-branca ainda não desistiu da contratação do meia Alejandro Guerra, do Palmeiras. O desejo no jogador foi revelado pelo presidente Samir Namur, em dezembro do ano passado. Em entrevista na última segunda-feira (06), o mandatário admitiu que o clube ainda busca um nome de peso para reforçar o elenco.

O Coxa também busca a contratação de mais um centroavante. Atualmente, o técnico Eduardo Barroca conta apenas com Wanderley, autor dos dois gols no jogo do acesso contra o Vitória, e Igor Jesus, titular nos últimos jogos da Série B de 2019.

