Confira seu horóscopo para esta sexta-feira

Os capricornianos possuem notável inclinação para a matemática. Sua inteligência fria, concisa e amante da exatidão, admira a infalibilidade dos números. O estudo do gênero humano os apaixona e quando se dedicam à psicologia, psicanálise, enfim, todos os ramos do conhecimento especializado da alma e da mente do homem, conseguem grande renome e fortuna.

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhos em equipe. Intenso, está sempre em busca de novos desafios na vida pessoal e profissional. Deve manter somente o equilíbrio para não se perder no caminho. É talentoso, ardente e enérgico.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta, e o indicado é a rotina nesta fase negativa. Um problema de família poderá irritá-lo. Seu ciúme pode provocar confusão. Não arrisque o que conquistou, principalmente no trabalho.

Áries – Mais tranqüilo poderá contar com sua forte intuição. Fase em que terá a participação de Sagitário e Virgem, parcerias em alta. Dedicação profissional em alta. Amor sob controle, colabore. C. 965 M. 2678

Touro – Período positivo para viagens, compras e para projetar novos negócios. Concentre-se na vida afetiva e seja gentil. Controle os impulsos em relação aos problemas domésticos. C. 739 M. 1846

Gêmeos – Bons contatos profissionais. Conseguirá alcançar seus objetivos. Cuidado somente com discussões no lar, procure entender a todos. Atração física deve revigorar seu romance. C. 556 M. 9282

Câncer – Você passa pelo alerta. Evite visitas, compras, negócios e com a família procure ser mais paciente. Alguns sacrifícios serão exigidos no seu caso de amor. C. 341 M. 0725

Leão – Boas relações de trabalho, Vênus no seu signo oposto faz com que todos colaborem. Canalize energias para a vida afetiva. Liderança e firmeza nos seus negócios. Planeje viagens. C. 612 M. 7903

Virgem – Marcará presença com seu espírito otimista. Declare o que sente à pessoa amada. Vênus, faz você ser mais carinhoso. O trabalho continua bem equilibrado e o setor financeiro cresce. C. 084 M. 3569

Libra – Dia calmo, principalmente com a família. Saberá esbanjar energia nos seus contatos. Mudanças positivas na vida afetiva. Profissão em alta. Saúde equilibrada. Cuide do seu visual. C. 607 M. 2571

Escorpião – Seu sexto sentido vai guiar seus passos, principalmente no trabalho e negócios. Encontrará motivação para viagens, compras e aceitar convites. Sintonia no amor. Dê apoio à Capricórnio. C. 592 M. 0387

Sagitário – Suas ações serão bem concretas em relação ao futuro familiar. Aproxime-se de pessoas que possam abrir portas para a vida profissional. Nativos de Gêmeos irão colaborar. Amor feliz. C. 418 M. 8053

Capricórnio – O Sol esta no seu signo e você consegue visualizar novos caminhos profissionais. Bom momento para planejar negócios em parceria. Seu amor esta firme e decidido. C. 149 M. 5436

Aquário – Período de cuidados especiais em relação aos projetos financeiros. Espere o Sol passar a transitar pelo seu signo a partir do dia 20. Vênus segura as pontas com seu par afetivo. C. 873 M. 4190

Peixes – Dia que será exigido mais determinação e participação na vida da pessoa amada. Troque ideias com parentes mais velhos. Desfavorável para fazer mudanças no lar. Cuidado com invejosos. C. 220 M. 6914