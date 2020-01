“Não quero mídia”, fala modelo que expôs cantadas de Marcos Mion

Ana Carolina Jorge, que expôs uma conversa com Marcos Mion, esclareceu para a Marie Claire que não deseja ficar famosa com o caso. “Não quero mídia por causa disso, quero é passar a mensagem para os homens de que acabou, não vamos mais aceitar isso”, afirmou.

Na entrevista, a modelo disse sempre contar no Instagram quando se sente assediada. “Já fiz as mesmas postagens com o motorista de Uber que quis saber mais sobre mim, já fiz isso com o carteiro… Sempre falo quando não gosto de alguma situação. Entendo que, por ele ser famoso, a história viralizou”, comentou.

Segundo ela, o apresentador a viu na academia e a seguiu nas redes sociais. “Tempo depois, passou a comentar nas postagens, primeiramente em tom de brincadeira, que evoluiu para convites. Não dei trela, pois não preciso disso”, falou.

Via, Metrópoles.