Após denúncia de violência doméstica polícia apreende armas, drogas e grande quantia em dinheiro

Na quarta-feira (08), policiais militares da Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida e outras equipes do 30ºBPM (Teresópolis) prenderam um homem com armas de fogo, drogas e grande quantidade em dinheiro após denúncia de violência doméstica no município de São José do Vale do Rio Preto, região serrana do Estado do do Rio de Janeiro.





A partir das informações contidas na denúncia, foi expedido um mandado de busca e apreensão contra o homem. Os policiais militares localizaram o denunciado e ele acompanhou a revista na residência, onde foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre .40, uma faca, três carregadores de pistola, mais de R$ 50 mil em dinheiro e cheques, 57 munições, dois aparelhos celulares, relógios, uma balança de precisão, jóias, 932 unidades de sacolés de cocaína e oito galões contendo material inflamável. Ocorrência encaminhada para a 110ª DP.

* Informações PMERJ