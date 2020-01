Athletico termina fase de grupos com goleada e encara o Bahia no mata-mata da Copinha

O Athletico terminou a fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior com goleada por 5 a 1 sobre o Paulista, de Jundiaí. Com a vitória, o Rubro-Negro segue com 100% de aproveitamento e vai enfrentar o Bahia na segunda fase da competição.

Como já estava classificado antes mesmo de entrar em campo, o Rubro-Negro jogou com uma equipe alternativa e precisou de apenas nove minutos para abrir o placar com Paulo Vitor. Aos 17, o Paulista empatou com gol de Alisson. Antes do intervalo, o Furacão marcou mais duas vezes com Kenedy e novamente Paulo Vitor.

Já no segundo tempo, o artilheiro Jajá, que saiu do banco de reservas, marcou o quarto gol. A goleada do Furacão foi encerrada com gol do atacante Vinicius Mingotti, que recebeu passe de Jajá.

(Banda B)