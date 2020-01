Receita Federal apreende 454 kg de cocaína em contêiner, no litoral do Estado

A Receita Federal apreendeu 454 kg de cocaína dentro de um contêiner no fim da manhã desta quinta-feira (9), no Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná.A droga estava em um carregamento de bobinas de papel e tinha como destino o Porto de Antuérpia, na Bélgica.

De acordo com a Receita Federal, a droga foi encontrada por meio de um escâner, que é utilizado para a fiscalização no porto, e encaminhada para a Polícia Federal.

A Receita Federal informou que os suspeitos tiveram que escalar outros contêineres para colocar a droga no carregamento, já que o mesmo estava no segundo andar da pilha.

Esta foi a primeira apreensão feita pela Receita Federal em 2020 no Porto de Paranaguá. Em 2019, 27 ações apreenderam mais de 15 toneladas de cocaína.