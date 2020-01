Geração Atitude 2019 promoveu experiências de conhecimento e cidadania

Contato direto com os poderes do Estado e acesso a lições profundas de cidadania e espírito público. Estas foram as experiências vividas pelos 34 alunos da rede pública estadual de ensino que participaram da Caravana da Cidadania da 5ª edição do projeto Geração Atitude. O programa é desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Paraná em parceria com o Ministério Público do Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná e Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Assessoria Especial para Assuntos de Políticas Públicas para a Juventude e estimula a formação cidadã dos jovens.

Para o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, o Geração Atitude é uma forma de estimular os jovens estudantes a valorizar o debate democrático de ideias, o exercício cotidiano da cidadania, a participação política, o engajamento dentro das comunidades. “Aqui se exerce na plenitude o interesse pela vida pública. Com este projeto, provocamos o idealismo em nossos jovens e despertamos o desejo de conhecer os poderes, palcos dos grandes debates da sociedade paranaense. Isto é de uma relevância que não dá para mencionar”, avaliou o presidente.

Na visão do primeiro secretário, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), esta é uma oportunidade fundamental de aproximar a Assembleia Legislativa como instituição da população. “Este é um projeto de cidadania, fazendo com que os jovens participem do processo legislativo e construam soluções para temas relevantes em suas comunidades. Mostra uma perfeita sintonia com as demandas da sociedade. É uma aula de democracia”, complementou.

Geração nas Escolas - O ponta pé inicial do Geração Atitude 2019 aconteceu no mês de maio, quando o projeto chegou às escolas paranaenses com o “Geração nas Escolas”. Nesta fase do projeto representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e também do Ministério Público estadual, promoveram em colégios de todo o Paraná um bate-papo descontraído com os estudantes, para aprofundar ainda mais os conhecimentos sobre os temas abordados durante o Geração Atitude.

Após as palestras do “Geração nas Escolas”, iniciou-se a fase das inscrições dos projetos formulados pelos estudantes. Ao total, foram cadastradas 262 propostas. A maioria das propostas voltadas para as áreas da educação, saúde, meio ambiente, segurança e acessibilidade. Todas elas foram analisadas por uma banca composta por integrantes do Legislativo paranaense, que avaliou a qualidade dos trabalhos apresentados, conforme os critérios de constitucionalidade e legalidade; obediência às normas da língua portuguesa; criatividade e originalidade.

Propostas – Em outubro, a Assembleia divulgou os 32 projetos vencedores após análise dos 262 projetos inscritos pelos estudantes de todos os Núcleos Estaduais de Educação para participar da 5ª edição do Geração Atitude. Os autores dos projetos selecionados, juntamente com os professores orientadores, vieram à Curitiba para participar da Caravana da Cidadania, que aconteceu entre os dias 18 e 22 de novembro. Na viagem, os alunos puderam conhecer de perto o funcionamento dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e também o Ministério Público do Paraná. Além disso, os alunos participaram de uma sessão plenária simulada na qual puderam apresentar seus projetos. Do alto das tribunas, defenderam suas ideias. Lá embaixo, os companheiros votaram na aprovação ou rejeição do projeto, como ocorre em cada sessão do Legislativo.

Projeto vencedor – Durante a sessão plenária do dia 19 de novembro, o presidente da Casa, deputado Ademar Traiano, anunciou o projeto vencedor da 5ª edição do projeto Geração Atitude. A proposta vencedora foi a elaborada pela estudante do Ensino Médio Mariane Silvério, do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, de Toledo. A ideia da aluna de 19 anos pretende estimular a compreensão, por parte dos estudantes, de como funciona por dentro o orçamento público. O objetivo é fazer com que alunos tenham interesse e discutam a questão. Para isso, propõe a criação de cartilhas que expliquem o assunto, que também deverá ser abordado durante as aulas.

A autora da ideia vencedora, apesar da pouca idade, já tem uma história de participação política. Ela já foi representante do Parlamento Jovem brasileiro. Também representou o país em uma simulação da Organização das Nações Unidas (ONU) durante um intercâmbio na Índia. Fala cinco idiomas e no futuro quer ser diplomata. Vencer o Geração Atitude foi uma coroação desta trajetória. “Neste sentido, o Geração Atitude resgata o exercício pleno da cidadania, permitindo a criação de um país melhor. É uma oportunidade de entender nosso papel na sociedade”, ponderou Mariana. “Este prêmio é a consagração do trabalho de um professor”, comemorou Simone Coelho, professora e orientadora da estudante no projeto.

Leis de estudantes – Dois dos projetos vencedores do Geração Atitude já se transformaram em leis estaduais. Na edição de 2015, a proposta vencedora foi da aluna Ingrid Ribeiro Serafim de Souza, do Colégio Estadual Itacelina Bittencourt, de Cianorte. A iniciativa tramitou na Assembleia, foi aprovada pelos parlamentares e, posteriormente, sancionada. A lei proposta pela estudante recebeu o número 18.763/2016 e instituiu o Programa Geração Atitude nas escolas da rede pública paranaense e incluiu a atividade no calendário oficial de eventos do Paraná, no mês de novembro.

Em 2017, o jovem Douglas Froelich, do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual do Campo Helena Kolody, de Cruz Machado, foi o vencedor com uma proposta para combater o bullying nas escolas paranaenses, em campanhas de esclarecimento acerca do problema e debates entre a comunidade escolar. O texto se transformou na Lei Estadual 19.678, do dia 27 de setembro de 2018.

Já no ano passado, foram dois os projetos vencedores do Geração Atitude. Os alunos secundaristas Luiz Augusto Rodrigues, de Ponta Grossa, e João Pedro Leal, de Boa Esperança, viram suas propostas, muito similares entre si, escolhidas entre os 32 projetos finalistas. As proposições tratam da conscientização sobre o uso da imagem das pessoas e das redes sociais.

Engajamento - O “Geração Atitude” estimula o debate entre os jovens de temas como cidadania, democracia participativa, voto consciente e ainda esclarece a atuação de cada uma das instituições envolvidas no projeto. Compreendendo melhor todos esses assuntos os jovens assumem o papel de agentes transformadores na sociedade em que vivem.

O programa foi formalizado em 2015 por meio de um convênio entre a Assembleia Legislativa do Paraná, a Secretaria de Estado da Educação, o Ministério Público do Paraná, o Tribunal de Justiça do Paraná e a Assessoria Especial para Assuntos de Políticas Públicas para a Juventude vinculada ao Governo do Paraná.