Repórter aceita se casar com bombeiro após recusar pedido ao vivo na TV

O pedido de casamento na TV mais comentado nas últimas horas terá um final feliz na tarde desta quinta-feira (9). A repórter Dayane Enz, da RIC TV (afiliada da Record em Londrina, no Paraná), aceitou trocar alianças com o bombeiro Wellington Fialho após ter recusado dar sua mão ao militar ao vivo no Cidade Alerta local.

"Ele vai para a TV e eu vou ser obrigada a aceitar, né?", brinca Dayane em entrevista ao UOL, minutos antes de entrar ao vivo no Balanço Geral Londrina ao lado do namorado.

Ontem, ela cobria ao vivo um incêndio na zona norte da cidade paranaense quando foi surpreendida pelo bombeiro, que é seu namorado, durante a entrevista sobre a tragédia.

"Fui pega de surpresa. Ele combinou com meu cinegrafista na hora. Fiquei totalmente sem reação. Não sabia se batia nele", confessa. "Ele estava andando com aquela aliança em algumas ocorrências, esperando a gente se encontrar. Ele pediu autorização do tenente para gravar a entrevista e fez essa presepada", conta ela.

Apesar da loucura de amor, a jornalista relutou em aceitar o pedido e deu um "toco" no companheiro. Ela diz ter recebido críticas pela atitude, mas explica sua reação.



"O pessoal me metralhou, principalmente a mulherada. Mas fui pega de surpresa, desprevenida", afirma. "Sou muito resistente a casamentos, porque fui casada e tive uma experiência muito traumática, ele sabe. E achei que o momento não era oportuno porque a pessoa tinha acabado de perder uma casa."



Juntos há um ano e meio, o casal se conheceu durante o resgate de uma égua e trocaram mensagens nas redes sociais depois da ocorrência. Durante a festa junina da emissora, Dayane ficou na barraca do beijo e o bombeiro, convidado por ela, comprou todas as fichas.



"Um mês depois, ele pediu em namoro com a mesma historinha, perto de todo mundo. Não aceitei, mas fui vendo o jeito dele. Eu sou mãe, ele trata a minha filha muito bem, ele também é pai, temos uma convivência boa", elogia.



Dayane disse na TV que daria sua mão ao companheiro somente ele pedisse para o sogro. A repórter revelou que o bombeiro cumpriu a missão: "Quando falei que ele tinha que pedir para o meu pai, é verdade, tenho muito respeito pela minha família, mas dei uma zoada: 'Sou uma menina pura, de família'. Tenho 33 anos, já fui casada, sou mãe, mas o respeito prevalece".



Via, Uol.